Bandeira amarela 1 segue até o dia 28 em Maricá

O Gabinete de Prevenção da Prefeitura de Maricá – responsável pelas ações de enfrentamento à pandemia de Covid-19 com base em nota técnica elaborada pela Secretaria de Saúde, manter o município no estágio de bandeira Amarela nível 1 até o próximo dia 28.

O documento evidencia que o aumento no número de casos, verificado após a mudança na metodologia de registro dos novos infectados pelo Ministério da Saúde, não representou um agravamento da situação em Maricá, que se mantém sob controle mesmo com a reabertura de parte do comércio municipal desde a implantação do sistema de bandeiras.

Segundo o parecer da Secretaria de Saúde, até a última quinta-feira (18) havia 92 pacientes em recuperação da Covid-19 na cidade, contra 117 na semana anterior, e a taxa de ocupação dos leitos da rede municipal está em 43,3% do total disponível. Ainda de acordo com o documento, a procura média nos três polos de atendimento (voltados exclusivamente a pessoas com sintomas da doença) caiu de 184 para 133 pessoas por dia, evidenciando uma redução no número de sintomáticos na cidade.

Também o número de respiradores em uso, de 18,7% dos equipamentos disponíveis na rede, demonstra que a disseminação da doença em Maricá está sob controle, após os primeiros 14 dias de vigência da bandeira Amarela Nível 1.

“Com base nesses dados entendemos que a manifestação do contágio permanece inalterada com relação à semana anterior; neste quadro, a doença se apresenta plenamente controlada na cidade”, diz a nota, que é assinada pela secretária de Saúde, Simone Costa.