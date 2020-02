Bandas Strategya e Performance animam o Carnaval em Rio Bonito

Desde a última sexta-feira (21) o Carnaval teve início em Rio Bonito e promete muita música e diversão. O primeiro dia da folia teve alegria e diversão na Praça da Bandeira, no Centro. Com o tema “A Família na Folia”, a festa ainda vai contar com shows das bandas Strategya e Performance que prometem animar os foliões até a terça-feira (25). A programação começa sempre às 20 horas.

Para quem comparecer nos dias de carnaval na Praça da Bandeira a diversão será garantida. Haverá música, danças e apresentações ao som banda Performance que, juntamente com o Dj Pierry, irão se revezar na animação das noites de folia. Com um repertório bem eclético, cheios de axé, samba, e muita MPB, a banda se apresenta todas as noites. Na terça-feira (25), último dia de carnaval, terá show da banda Strategya, comandada pela cantora Sheila Sá, que a cada apresentação vem mostrando todo o seu talento.

Marchinhas – Quem compareceu no Mercado Municipal na quarta-feira (19), dançou e se divertiu ao som das musicas que embalaram os carnavais de antigamente. O Grupo de Serenata Lua Branca faz um baile “Era assim o Carnaval de Nossos Pais que marcaram e embalaram várias gerações de moradores da cidade. O evento, realizado pela secretaria de Cultura e Turismo, contou com a presença de moradores de todas as idades.

Novos Foliões – O clima de carnaval também já contagiou as escolas municipais. Na última quinta-feira (20), os professores e alunos de várias escolas municipais colocaram “o bloco na rua” e realizaram um grito de carnaval em várias escolas de Rio Bonito, com apresentações de dança e muita marchinhas, tudo acompanhado de muito confete e serpentina. Durante todo o mês de fevereiro foram desenvolvidas atividades com as turmas relacionadas a temas diversos, entre eles, as marchinhas e antigos carnavais, entre outros.

A alegria também contagiou as crianças da Educação Infantil. Os foliões mirins curtiram a festa ao som de hits consagrados. Foi uma festa alegre, bonita e com a participação de todos.