Banda Velhas Virgens lança single ´Namorade`

A banda paulista de rock independente Velhas Virgens está lançando o single “Namorade”, com letra escrita em linguagem neutra.

Cada vez mais comum nas redes sociais e entre membros da comunidade LGBTQIA+, essa linguagem tem como objetivo adaptar o português para o uso de expressões neutras a fim de que as pessoas não binárias (que não se identificam nem com o gênero masculino nem com o feminino) ou intersexo se sintam representadas.

É a substituição dos artigos feminino e masculino por um “x”, “e” ou até pela “@” em alguns casos. Assim, “amigo” ou “amiga” virariam “amigue” ou “amigx”. As palavras “todos” ou “todas” seriam trocadas, da mesma forma, por “todes”, “todxs” ou “tod@s”. (G1)

Namorade

Pessoa que namora, envolvida numa paixão por alguém. Quem? Alguém, não importa a identidade das pessoas envolvidas, apenas, o sentimente.

Eis o verso que deu origem à canção:

“Eu quero ser seu namorade…/seu brinquedinho de prazer!/eu quero ser o seu na-mo-ra-de/e namorade termina com “e”.

A origem musical deste single é inusitada. Envolvidas num trabalho de releituras de músicas antigas, Velhas Virgens debruçou-se numa letra autoral que espocou espontaneamente durante as sessões de gravação, cuja transmutação harmônico-melódica agregou inúmeras influências, incluindo The Jam (Town Called Malice), Katrina & the Waves (Walking on Sunshine) e The Strokes (Last Night).

Segundo o vocalista Paulão de Carvalho “quando você mistura três ou mais canções diferentes, amigo, creia, tal e qual uma receita de drink, ela não tem mais nada a ver com as canções originais e é, de fato, sua. Adote. Receba!”.

Com tudo diferente das canções a partir da quais se iniciou o processo criativo, não restou à banda uma alternativa senão batizar o bebê e assumir sua fanfarrona paternidade. Assim, de forma pouco usual, nasceu “Namorade”, canção original das VV, inscrita na categoria single para concorrer ao “Grammy latino 2022”. (“Las Vegas, lá vamos nós de novo!”)

https://orientando.org/listas/lista-de-generos/nao-binarie/

Não é a primeira vez

Há tempos as Velhas Virgens realizam releituras para o português de canções originalmente gravadas em inglês. No mais recente disco, “O Bar me Chama”, lançado em 2020 e finalista do Grammy Latino 2021, há a versão livre para “Louisiana”, sucesso de Mike Kennedy (1971), que para as Velhas Virgens virou a história de amor e fidelidade de “Luísa e Ana”.

No disco “Sr. Sucesso”, de 1998, a banda criou uma versão livre para o sucesso “The Loco-Motion”, composta por Carole King e Garry Goffin em 1962, lançada no mesmo ano por Little Eva e relançada, também com êxito, em 1974, pela banda de rock “Grand Funk Railroad”. Eis que os autores não aceitaram a versão independente proposta pelas Velhas Virgens, que mudaram harmonia e melodia e assumiram a propriedade da canção, contando na letra a saga de um carnaval movido a rock na cidade paulista de Sorocaba, batizada de “A Minhoca que acendia o Rabo”, canção que se tornou um hino alternativo dos roqueiros da região.

CC convida. Abra seu coração e aceite a proposta:

“Eu quero ser seu namorade…/seu brinquedinho de prazer!/ eu quero ser o seu na-mo-ra-de/ e namorade termina com “e”./ Nem “o”, nem “a”, porque, afinal de contas, importante é afabilidade, fraternidade, afinidade, interesse, romance, lance, fidelidade, fome… fe-li-ci-da-de! E tudo isso termina com “e” …. Como “Namorade”!