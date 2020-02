Banda Radial 80 se apresenta em Niterói

Sábado (15), a partir das 22h às 3h, o Jurujuba Iate Clube vai receber o Carna Rock com participação da Banda Radial 80, criada em 2014, com repertório de rock nacional e internacional. Também terá participação do grupo de samba retro “Qual é a boa”.

Na gastronomia o buffet montenegro vai servir cerveja, gin,vodka, cachaça, caipvodka e caipirinhas de frutas, pina colada e outros drinques além de água e refrigerante. Comida de boteco, caldinhos, petiscos e salgadinhos também fazem parte dos quitutes.

A Banda Radial 80 promete deixar arrepiado os amantes do rock e já está na estrada por muitos anos com mais de 300 shows no currículo e não vai deixar a galera parada. A produtora e realizadora do evento do show é Jane Souza e a colaboração é do Fellipão Policarpo.

Os ingressos all inclusive custam R$ 85, a classificação etária é 18 anos e o Jurujuba Iate Clube fica na Rua Lauro Sodré, s/n, em Jurujuba. Mais informações pelo telefone (21) 98678-9437 ou (21) 96423-6985.