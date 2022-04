Banda dos Bombeiros abrem desfiles do Grupo Especial

O Carnaval do Grupo Especial na Marques de Sapucaí está oficialmente aberto. O marco do início do evento foi feito com a banda do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro, que executou o Hino Nacional Brasileiro.

O cerimonial foi realizado por volta das 21h desta sexta-feira (22), portanto uma hora antes do começo dos desfiles. A primeira escola de samba a entrar na Avenida será a Imperatriz Leopoldinense, atual campeã da Série Ouro.

Durante a cerimônia, parte da arquibancada, principalmente o setor 1, entoou gritos de “fora Bolsonaro”, em protesto contra o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). Na sequência, a banda executou a canção ‘Cidade Maravilhosa”.

Além da Imperatriz, desfilarão nesta sexta-feira Mangueira, Salgueiro, São Clemente, Viradouro e Beija-Flor. No sábado (23) mais seis escolas completarão o evento.