Banda do Ingá obtém autorizações e desfila domingo

A Banda do Ingá está com seu desfile confirmado, domingo (16), no Caminho Niemeyer. Segundo o presidente Luiz Carlos Gallo, após muitas reuniões e documentos revistos, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a Prefeitura de Niterói emitiram as autorizações necessárias, garantindo assim a folia pelo 46º ano seguido.

“Agora eu quero fazer um resgate da Banda do Ingá, desde a época em que minha mãe e mais seis meninas costuravam as fantasias de crepe. Vale ressaltar que esse bloco desfila há 46 anos sempre no mesmo dia e a hora. Deu tudo certo, felizmente. Os fãs vão ficar felizes. Fiquem tranquilos”, garantiu Gallo.

De acordo com ele, todas as certidões foram enviadas para a promotora Renata Scarpa, e os órgãos responsáveis da Prefeitura como a NitTrans e a Guarda Municipal, que vai disponibilizar cerca de 150 agentes com objetivo de garantir a ordem e segurança.

“Foram dez exigências, mas conseguimos cumprir todas. Então com isso estou zerando os problemas e não tem nada que desabone a conduta da banda”, afirmou.

A Banda do Ingá terá as seguintes atrações: Bicho Solto, Axerê, Levada Carioca, Balacobaco e Jamaica da Bahia. O trio elétrico não desfilará mais pela praia de Icaraí. A concentração no Ingá será às 10h na Praça Cesar Tinoco. Ao meio dia o trio segue pelas ruas Paulo Alves e são Sebastião, com destino à Avenida Rio Branco rumo ao Caminho Niemeyer, onde ficará circulando. A previsão de encerramento é às 20h, para respeitar o direito de ir e vir das pessoas, segundo a organização.

“No domingo quem chegar e não tiver o abadá terá que levar 1 kg de alimentos”, disse Gallo, que orienta a retirada.

“Os pontos de troca estão disponíveis na esquina das Ruas Pereira e Presidente Pedreira”, concluiu.

Reunião – O prefeito Rodrigo Neves recebeu ontem em seu gabinete integrantes das 32 escolas de samba da cidade para consolidar os últimos detalhes para o tradicional desfile da Rua Conceição, no Centro, que será realizado entre os dias 23 e 25. A expectativa é que o evento tenha mais de 20 mil participantes, entre moradores da cidade, de municípios vizinhos e turistas.

Além das agremiações da cidade, o evento também contará com a presença das três grandes agremiações: Viradouro, Cubango, Sossego, que farão um desfile especial. O Carnaval de Niterói é o segundo maior do Estado do Rio.

“Fizemos hoje uma reunião de trabalho com os presidentes das escolas da cidade. Houve um planejamento integrado do governo, com a Neltur, Secretaria das Culturas, Secretaria Executiva, Comissão de carnaval e Secretaria de Planejamento, e as agremiações”, informa o prefeito.

“Niterói tem forte tradição com suas escolas de samba e por isso apoiamos manifestações culturais que contribuem para autoestima e desenvolvimento local. Nossa gestão sempre acreditou no potencial das escolas e tenho certeza de que teremos o melhor desfile dos últimos 10 anos na cidade.”

Niterói é considerada o berço do samba popular e autêntico por ser a terra de Ismael Silva, que imortalizou o carnaval, e, de acordo com a Neltur, deve atrair nos quatro dias de folia, cerca de 850 mil pessoas. A programação inclui o desfile oficial da Rua da Conceição, 34 carnavais de bairro e cerca de 80 blocos que desfilarão até o dia 8 de março.