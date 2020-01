Banda do Ingá mudará o trajeto para o Carnaval 2020

A Banda do Ingá que há 46 anos arrasta uma multidão em Niterói está com várias novidades neste ano para fazer a alegria do folião. A primeira, é que o trio elétrico não vai mais para Icaraí, mas sim para o Centro. Segundo o secretário de Esporte e Lazer e presidente da Banda do Ingá, Luiz Carlos Gallo, ao ouvir os moradores da Zona Sul, ficou decidido a troca de percurso para o desfile, que acontecerá uma semana antes do Carnaval, no dia domingo (16).

Gallo disse que percebeu a falta de dispersão quando a banda chega no fim do trajeto na Estrada Fróes, em Icaraí.

“Nunca teve acidentes, pois o ambiente é muito familiar. No entanto, por volta das 16h, não está havendo à dispersão, o que atrapalha o trânsito”, declarou o secretário.

O bloco muda do bairro Icaraí para o coração do Centro, concentrando no fim na Concha Acústica



“Agora ao invés de pegar a Avenida Alberto Torres, escolhemos subir pela Rua São Sebastião, no Centro para acomodar os foliões num local que seja de acesso fácil, onde o público tenha mais conforto, num local maior e onde o trio também possa ter uma melhor locomoção”, comentou Gallo.

Outra grande novidade deste ano é que a Smel prepara uma festa ainda melhor com parceria da rede da Ambev, Bobs, que estará na Concha Acústica, e a cobertura da Rádio Mania e do Jornal A TRIBUNA. Dj’s e cinco bandas vão animar o ponto final com previsão de acabar às 20h, para respeitar o direito de ir e vir das pessoas.

“Os Blocos Bicho Solto, Intimistas, Levada Carioca, Arexê irão levar as suas músicas pelas ruas de Niterói, em pleno Carnaval 2020, em cima do trio elétrico, e o grande público fará parte desse grande momento”, confirmou Gallo.

O secretário afirmou que a Banda do Ingá traz um trio elétrico com alta tecnologia de som e estrutura, com o intuito de melhorar a qualidade de som, e levar alegria para as pessoas.

“Queremos registrar o melhor do carnaval, vamos fazer uma linda festa. Agora está na hora de vivermos o maior carnaval da história de Niterói”, ressaltou.

Na próxima segunda-feira (27) haverá uma reunião com o comandante do 12ºBPM (Niterói), com o comando da Guarda Municipal, Clin e NitTrans para traçar o planejamento para que tudo ocorra dentro da normalidade.