Banda do Ingá celebra 50 anos com desfile no Caminho Niemeyer

Evento, que volta após três anos, marca a abertura do carnaval na cidade

Completando 50 anos neste ano de 2023, a tradicional Banda do Ingá, marca registrada da cidade de Niterói, desfilará no Caminho Niemeyer no próximo domingo, dia 12. O evento, que volta após três anos, marca a abertura do carnaval na cidade começando às 11h com previsão de duração até às 19h. A estimativa é que o público chegue a 10 mil pessoas. As atrações que irão agitar o público são: Grupo Intimistas, banda Bicho Solto e banda Axerê. Ainda terá um DJ se apresentando nos intervalos.

“Quando se fala no carnaval de Niterói, se fala na banda do Ingá, que é a abertura oficial do carnaval, aqui em Niterói. A banda sai sempre um domingo antes do final de semana do carnaval em si. Por toda a história do bloco, nós saíamos do Ingá até a Praia de Icaraí. No último ano, em 2020, resolvemos fazer no Caminho Niemeyer. E foi um grande sucesso. Como esse ano não teve como fazer na Praia de Icaraí, vimos o Caminho Niemeyer como mais viável nesse momento.” afirma Luiz Carlos Gallo, filho de um dos fundadores e um dos organizadores do bloco

Gallo é filho de um dos fundadores da Banda do Ingá e mantém a tradição viva ao longo dos anos

Ao contrário de 2020, quando a banda saía do Ingá para ir ao Caminho, esse ano estará concentrada totalmente no local. Mas para o futuro a ideia é a volta para a Praia de Icaraí, saindo do Ingá, como sempre foi. Além das atrações, uma outra novidade na Banda do Ingá, é a vinda de um trio elétrico, diretamente da Bahia, que tem 24 metros de largura e é o maior do Brasil.

Gallo garante que o evento terá toda segurança necessária

“Em 50 anos de banda, nunca tivemos um problema. É um evento para toda a família curtir e brincar. Compareçam e desfrutem com toda a segurança necessária. No local, haverá posto médico, serviços de atendimento de bombeiros, três ambulâncias, teremos policiamento, e detectores de metais na entrada. Uma estrutura completa.”

O evento também terá solidariedade com a arrecadação de donativos para entidades assistenciais. Haverá a troca de cada abadá por dois quilos de alimentos não perecíveis, preferencialmente feijão e arroz. A troca poderá ser realizada do dia 8 ao dia 11 próximos, das 10h às 22h, entre a Rua Pereira Nunes e Presidente Pedreira, no bairro do Ingá, tradicional área de atividades do bloco.

Caso sobre algum dos 8 mil abadás disponíveis para troca durante a semana, os organizadores disponibilizarão, no dia do evento, a partir das 8h, uma última chance para obtê-lo, em frente ao Caminho Niemeyer. Quem estiver com o abadá, poderá entrar direto. Já para aqueles que não tenham adquirido, o acesso estará disponível com a doação de 1 quilo de alimento não perecível.

O INÍCIO

Após uma pelada de futebol de areia, no ano de 1973, um grupo de amigos foi para a padaria – que ficava localizada onde hoje acontece a troca dos abadás, e após um pico de luz, os donos da padaria, Teixeira, Miro e Antônio ofereceram sorvetes para os clientes, já que iriam estragar devido a falta de energia.

O grupo de amigos tomou o sorvete e enquanto a luz não voltava, começaram a batucar e cantar. Assim veio a ideia de fazer um samba no Ingá, com a união de vizinhos, amigos. Surge então a Banda do Ingá. No primeiro ano de desfile, a apresentação da eterna cantora do rádio Emilinha Borba como maior atração. A banda começou a crescer gradativamente marcando presença e fazendo história no Carnaval de Niterói.

“Hoje sou presidente de honra, minha sobrinha Amanda Gallo é a presidente e estamos dando continuidade ao legado deixado pelas nossas famílias e amigos. Os filhos de outros fundadores também permanecem na banda e nos ajudam a resgatar o que o Ingá tinha de bom: a união” concluiu Gallo.