Banda do Ingá abre o carnaval niteroiense

A Banda do Ingá agita o pré-carnaval, neste domingo (12). Acostumada a desfilar pelo bairro que lhe deu o nome, a Banda, em 2023, ficará concentrada no Caminho Niemeyer, no Centro da cidade, na edição comemorativa de 50 anos. As atrações que irão agitar o público são: Grupo Intimistas, banda Bicho Solto e banda Axerê. Ainda terá um DJ se apresentando nos intervalos.

O evento abre as celebrações do carnaval na cidade e acontecerá até as 19h. Luiz Carlos Gallo, filho de um dos fundadores e um dos organizadores do bloco, celebrou o retorno da Banda após três anos de interrupção, por conta da pandemia da Covid-19.

Evento acontece no Caminho Niemeyer

“Quando se fala no carnaval de Niterói, se fala na banda do Ingá, que é a abertura oficial do carnaval, aqui em Niterói. A banda sai sempre um domingo antes do final de semana do carnaval em si. Por toda a história do bloco, nós saíamos do Ingá até a Praia de Icaraí. No último ano, em 2020, resolvemos fazer no Caminho Niemeyer. E foi um grande sucesso. Como esse ano não teve como fazer na Praia de Icaraí, vimos o Caminho Niemeyer como mais viável nesse momento.”

Ao contrário de 2020, quando a banda saía do Ingá para ir ao Caminho Niemeyer, esse ano está concentrada totalmente no local. Mas para o futuro a ideia é a volta para a Praia de Icaraí, saindo do Ingá, como sempre foi. Além das atrações, uma outra novidade na Banda do Ingá, é a vinda de um trio elétrico, diretamente da Bahia, que tem 24 metros de largura e é o maior do Brasil.

Ao contrário dos anos anteriores, Banda do Ingá não desfilará pela Zona Sul

Gallo garante que o evento terá toda segurança necessária.

“Em 50 anos de banda, nunca tivemos um problema. É um evento para toda a família curtir e brincar. Compareçam e desfrutem com toda a segurança necessária. No local, há posto médico, serviços de atendimento de bombeiros, três ambulâncias, temos policiamento, e detectores de metais na entrada. Uma estrutura completa.”

O evento também terá solidariedade com a arrecadação de donativos para entidades assistenciais. Houve a troca de cada abadá por dois quilos de alimentos não perecíveis. Quem estiver com o abadá, poderá entrar direto. Já para aqueles que não tenham adquirido, o acesso estará disponível com a doação de 1 quilo de alimento não perecível.