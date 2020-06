Banda do Estephânia de Carvalho realiza atividades durante a quarentena

A Banda da Escola Municipal Estephânia de Carvalho, localizada no bairro Laranjal em São Gonçalo, tem participado de aulas teóricas e práticas durante a quarentena ocasionada pela pandemia do Covid-19. As atividades estão acontecendo de forma online para 30 alunos, utilizando os aplicativos Google Meet e Zoom.



“Mesmo com a quarentena, a nossa Banda tem realizado diversas atividades com os músicos que a compõem. Quero parabenizar a todos, que mesmo com o momento de isolamento social que estamos atravessando, não deixaram seus ânimos arrefecer, muito pelo contrário, tem tido muita garra para estar participando de forma virtual de eventos musicais”, declarou Liana Pessôa, diretora do Estephânia de Carvalho.

Além dessas atividades, a Banda participou de forma online de dois concursos, através das redes sociais, o 1º Encontro Virtual de Bandas e Fanfarras e o Projeto WebBandas com o tema “Dobradas”, só músicas de marchas. Com a participação de quatro músicos participou de três lives durante o isolamento social. Destaque para a participação no projeto #makemusicday.



O Make Music é um evento global para celebrar a música, de forma gratuita em todo o mundo, que acontece sempre no dia 21 de junho. Lançado em 1982 na França como a Fête de La Musique, agora é realizado no mesmo dia em mais de mil cidades em 120 países.

Completamente diferente de um festival de música típico, o Make Music é aberto a todos que queiram participar. É aceito todo tipo de músico, seja jovem ou idoso, amador ou profissional, que se espalha pelas lives digitais, varandas, janelas, tops de prédios para compartilhar sua música com amigos, vizinhos e até estranhos.



Histórico – A Banda do Colégio Estephânia de Carvalho tem 33 anos de atividades ininterruptas, trabalhando com cinco modalidades: musicalização infantil, canto coral, flauta doce, violão e o trabalho com a própria banda. Desde 1988, tem na regência o maestro e professor de música, Heloísio de Oliveira de Carvalho, que à frente da Banda participou de grande eventos na cidade, como a chegada da Tocha Olímpica no Alcântara e no Centro de São Gonçalo, Hasteamento da Bandeira Nacional, que acontecia uma vez por mês no pátio da Prefeitura, com homenagem a personalidades que se destacavam em prol do município, entre outras atividades.



Serviço – No dia 28 de junho, às 18h, acontece a edição nº 2 do Projeto Web Bandas. Será uma programação musical com 60 minutos de duração, onde a cada semana terá um tema diferente, neste domingo, será “Música dos Anos 90”. O evento será transmitido pelo canal do departamento musical do Colégio Municipal Estephânia de Carvalho:https://www.youtube.com/channel/UC48oFCrAxPdxz7V9-VkIOw