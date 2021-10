Band não vai mudar o nome do Teatro Itália

Por: Flávio Ricco / Colaboração: José Carlos Nery

O Grupo Bandeirantes fechou contrato para utilização do Teatro Itália, na avenida Ipiranga, pelos próximos três anos e, contrariando informações iniciais, o nome será mantido.

Não será Teatro Band, mas houve a decisão de continuar como Teatro Itália, em função da sua história, que começou em 1965, e do que representa na vida cultural da cidade.

Aliás, o próprio Consulado da Itália em São Paulo, na pessoa do Cônsul Filippo La Rosa, agradeceu a iniciativa da emissora.

Atualmente em reformas, na parte dos seus camarins e na iluminação, o local será liberado já a partir de novembro para fóruns, seminários, programas de rádio, talk shows e até mesmo para espetáculos, musicais, infantis e adultos. Nada previsto para TV, por enquanto.

Nesse mesmo embalo, a Band está concluindo a reforma do seu maior estúdio do Morumbi, com 1.200 metros quadrados, que será destinado para o programa de Fausto Silva.

TV Tudo

Volta ao passado

Assim como foi em meados do século passado, vários programas de rádio, da Band AM – FM e BandNews, agora com o Teatro Itália, irão receber plateia.

Ou o auditório que antes existia.

Família Record

Voltando ao que sempre foi, o “Família Record” terá novamente troca de presentes e, desta vez, com 16 participantes.

Gravação no dia 4 de dezembro, com apresentação de Sabrina Sato e exibição num programa só.

Fim de linha

Ficou para 14 de dezembro a final dessa temporada do “MasterChef”, na Band. Está confirmado.

E nos dias 21 e 28 do mesmo mês, serão exibidos especiais de Natal e Ano Novo do programa.

Passo seguinte

Pessoal do “Master Chef”, encerrados os trabalhos da temporada, agora ficam no aguardo da próxima.

Inclusive informações sobre a escolha de novo estúdio para as gravações, fora das dependências do Morumbi.

O que acontece?

Os responsáveis pela administração do Allianz Parque, estádio do Palmeiras, promoveram mudanças nas cabines de imprensa.

A Transamérica, com toda a importância que tem, perdeu o lugar dela.

A propósito

Vem aí a final da Libertadores da América, Palmeiras e Flamengo, dia 27 de novembro, no estádio Centenário, de Montevideo.

Jogo único. Transmissão do SBT e Fox Sports.

Tamanho da bronca

Aliás, será permitida a entrada de 20 mil torcedores nesta final, 10 mil para cada clube.

O problema é o preço: o mais barato, atrás do gol, 200 dólares, que dá aproximadamente R$ 1,1 mil. Ou, o mais caro, 650 dólares, perto de R$ 3,6 mil. Os clubes levam metade da renda. O resto despesas e Conmebol.

Fora isso

Pessoal do SBT está se virando nos 30 para enviar equipe ao Uruguai para a transmissão da final.

Ainda existem muitas restrições para voos. De qualquer forma, esforço para dar tudo certo não está faltando.

Está dentro

Thais Pacholek, longe das novelas desde o trabalho em “Apocalipse”, fará “Reis”, a próxima produção bíblica da Record.

Se tudo correr como se espera, até o final do mês a escalação do elenco estará concluída.

No Rio

O “Melhor da Tarde”, da Catia Fonseca, na Band, será apresentado do Rio nesta sexta.

Entre as atrações definidas, o gari Sorriso, figura do carnaval local e uma chegada, de moto taxi, no Bar do David, no Morro Chapéu, na Mangueira.

Clima de romance

A Record exibe nesta sexta-feira, após “A Fazenda”, o quarto episódio do “Top Chef Brasil”. No primeiro desafio da noite, o ‘Teste de Fogo’, os chefs se dividem em duas equipes e cada uma terá um chef “líder” e um subchef.

Também na edição de hoje, será revelado o primeiro casal formado no programa.

Carente

Em “Um Lugar ao Sol”, próxima das nove na Globo, Alinne Moraes viverá Bárbara e, ao contrário de seu visual fashion, é uma jovem com histórico familiar disfuncional e carente de autoestima.

No início da novela, é namorada de Renato (Cauã Reymond), mas depois vai ficar com o irmão gêmeo dele Christian, achando que ainda está com o outro.



Alinne Moraes

Nova temporada

Acontece neste domingo a estreia da sexta temporada do quadro “Minha Mulher Que Manda” no “Eliana”, pelo SBT.

Participam da atração, acompanhados pelas respectivas, Téo José, Túlio Maravilha e Cicinho.

Bate – Rebate

· Neste sábado, às 22h30 o Space estreia o reality show culinário, “Churrasqueiros”, apresentado pelo chef paranaense Rick Bolzani.

· Depois de uma rápida passagem pelo humor da Globo, Marisa Orth recebeu nova convocação das novelas, para “Além da ilusão”…

· … Mas não entrará nos primeiros capítulos.

· No SBT as coisas estão meio difíceis de acontecer. Agora e bem lá na frente…

· … Nada, em se tratando de produção e programação, é levado à frente sem o sinal verde do dono. Isso desde sempre…

· … Acontece que, nesses últimos tempos, ele praticamente não tem se comunicado, nem mesmo com os seus mais próximos…

· … Está tudo meio parado.

· Lucas Selfie, atualmente no “Hora do Faro” nos domingos da Record, vai estrear o “Link Podcast”, no R7…

· … Duas edições por semana para conversas com ex-peões e eliminados.

· TV Jovem Pan News será transmitida pelo canal 576 da Claro e Sky, 581 da Vivo.

C´est fini

Ontem, foi aprovado o cenário do “Perrengue na Band”, que agora entra em fase de montagem no Estúdio 2.

A parte de conteúdo está bem avançada, mas a estrutural é mais complicada, daí ainda não poder cravar a estreia, se será no dia 31 deste mês ou 7 do próximo.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!