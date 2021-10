Band aposta em 2022 como ano da grande recuperação

Por: Flávio Ricco / Colaboração: José Carlos Nery

Nesta última quinta-feira, a direção da Band apresentou ao mercado algumas novidades da sua programação para o ano que vem.

Algumas, porque existe a intenção e até a necessidade de outras serem criadas e desenvolvidas até lá. Por exemplo: “Faustão na Band” será um produto fixo de grade, com exibições diárias, de segunda a sexta.

No entanto, “Mil e Uma Perguntas”, do Zeca Camargo, assim como o “MasterChef”, “Duelo de Mães” e “O Aprendiz”, são formatos de temporada, faixa das 22h45. Daí a necessidade e certeza de que vem mais por aí.

Assim, também, como nova atração o “Perrengue na Band”, mas que irá estrear antes de todos, em 7 de novembro.

A Band, com tradição no jornalismo e esportes, está tentando se colocar em condições de disputa com as principais TVs. Só a dramaturgia, um velho sonho do seu presidente Johnny Saad, ainda que não.

Terá que esperar uma outra ocasião. De qualquer forma, a sua direção já aposta em uma grande recuperação.

TV Tudo

Procedência

Marina Liberato, filha do Gugu, lança neste sábado o seu primeiro documentário, “O Método Kovacsik”, terapia natural e complementar que propõe um tratamento diferenciado e gratuito a pacientes com diagnóstico de câncer.

O conteúdo, de 17 minutos, estará disponibilizado em seu perfil no Instagram, @marinamliberato.



Quantidade

“Reis”, a substituta de “Gênesis” na Record, terá aproximadamente um total de 140 capítulos escritos.

Este número, claro, poderá aumentar de acordo com o tamanho dos episódios aliado ao processo de edição. “Reis” será contada em formato de temporadas e terá na direção o argentino Juan Pablo Pires.

Quebra-cabeça

A Globo, tendo em vista o começo de 2022, tem um problema para resolver na sua programação.

O que será colocado no ar, no instante das transmissões dos campeonatos regionais pelas concorrentes? Por exemplo: Paulista e Carioca na Record?

Calendário esportivo

O futebol, no ano que vem, terá um calendário de competições diferente de tudo o que sempre existiu, com a antecipação dos regionais, campeonato brasileiro e Copa do Brasil.

Isto em função da Copa do Catar, que será disputada de 21 de novembro a 18 de dezembro.

Moda

A ex-modelo e influenciadora digital Julia Fernanda Prado, assim como Sabrina Sato, Isis de Oliveira e Simaria Mendes, acompanhou a Semana da Moda de Paris.

E, num desses dias, almoçou no festejado Le Castiglione, com as angels da Victoria Secrets, Sara Sampaio e Taylor Hill.



Tem isso

No esporte da Globo há até quem aposte na volta Libertadores da América em 2023.

Tem um meio-campo sendo feito para que as relações com a Conmebol voltem a ser tão boas como no passado.

Dia da volta

Depois de uma semana de folga, Cátia Fonseca na segunda-feira voltará, ao vivo, na Band.

Foi uma folga, que inicialmente não estava no script, mas que acabou sendo necessária por causa das reformas nos estúdios da Band.

E outra

Existe um trabalho na Band para que o “Melhor da Tarde”, este ano ainda, mais tardar no próximo, passe a duas horas de duração nacional.

O encaixe comercial está pedindo.



Vale confirmar

Neste sábado, 12h, a Record levará ao ar uma edição especial do “The Love School”, programa da Cristiane e Renato Cardoso, que está completando 10 anos de exibição.

Thalita Oliveira e Celso Zucatelli, especialmente convidados, farão a apresentação.

Rádio

Rock, rap, reggae, MPB e samba ganham espaço na grade semanal da Rádio Cultura Brasil, agora com o “Mistura Cultural”.

Estreia nesta próxima terça, às 17h, com apresentação da jornalista Adriana de Barros. A cantora Mallu Magalhães, que vive em Portugal, será a sua primeira convidada

Bate – Rebate

· Neste sábado, a TV Verdes Mares vai apresentar o especial, “Belchior Eterno”. Depois do “Altas Horas”. Outubro é o mês que o artista completaria 75 anos.

· Na quarta que vem, 19h, a Netflix promove a estreia de “7 Prisioneiros”…

· … O filme, com boa repercussão lá fora, tem Rodrigo Santoro no elenco.

· “A Fazenda” está repetindo nas redes sociais o mesmo sucesso de sempre…

· … No Twitter, em particular, trending topics quase todas as noites.

· Não teve como: a mudança do BandSports para as novas instalações da rua Tabapuã vai acontecer depois do período inicialmente previsto…

· … Agora está marcada para novembro. Isso se não houver outro atraso.

· Neste domingo, a partir das 21h30, o “GloboNews Debate” terá a participação dos deputados federais Gleisi Hoffmann (PT) e Marcelo Freixo (PSB) e também de Guilherme Boulos (PSOL)…

· … Eles vão analisar o cenário político nacional e as expectativas para as eleições presidenciais de 2022. Apresentação de Julia Duailibi e Octavio Guedes.

· “Olhar de Repórter” entrou em produção na Band-SP, mas ainda não tem data de lançamento.

C´est fini

Alguém, sabe-se lá quem, tratou de espalhar por aí que Luciano Huck vai apresentar o “Domingão” da Globo só até o ano que vem. Mentira. Isso não existe. O novo contrato dele foi assinado em junho passado e vai até 2025.

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!