Bancos não vão abrir hoje

As agências bancárias não irão abrir ao público hoje (30). O expediente bancário só retornará na segunda-feira (2). As informações são da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Segundo a entidade, nos dias em que as agências estiverem fechadas a população poderá utilizar os meios eletrônicos de atendimento bancário, como mobile e internet banking, caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes para fazer transações financeiras.

“Os carnês e contas de consumo (como água, energia, telefone, etc.) vencidos no feriado [dia 1º] poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte. Normalmente, os tributos já estão com as datas ajustadas ao calendário de feriados, sejam federais, estaduais ou municipais”, destacou a Febraban.

MINISTÉRIO PODE SER PROVISÓRIO

Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva faz pronunciamento em Brasília

Constituído com uma visão política para dar uma boa base parlamentar logo no início do Governo, o ministério formado pelos nomes indicados até agora indicam que até aqui os méritos de competência da gestão e de um ordenado planejamento e integração não foram priorizados.

Estão sendo priorizados nomes de senadores e de deputados ou de lideranças partidárias, com muitas divergências entre si e a exposição de disputa ferrenha por uma vaga, como aconteceu no episódio envolvendo a ainda senadora Simone Tebet ou com as divergências reinantes no União Brasil.

A opinião pública estranha não ter sido valorizada a capacidade técnica e administrativa dos indicados, sendo apenas anunciada a qualificação política dos futuros gestores.

São fatores que Lula terá de apreciar para contar com um governo homogêneo e preparado para os grandes desafios a serem enfrentados.

Pode-se esperar que a pressa para a formação da equipe seja substituída por uma revisão amadurecida após a posse do presidente eleito, despojado do medo de um golpe que vinha sendo planejado para impedir a sua chegada ao poder.

Interinidade prevista

Raros nomes indicados traduzem um consenso de segurança na condução administrativa do país e em curto tempo serão necessárias mudanças em busca da formação do ideário do governo consagrado nas urnas como capaz de quebrar as divisões ideológicas dos últimos anos e proclamar um esforço nacional pelo desejado desenvolvimento com ordem e com paz.

A apressada saída de Bolsonaro do poder enfraquecendo o radicalismo de prováveis golpistas, abre um horizonte mais claro para o novo governo.

Lula sentirá a necessidade de fazer mudanças em busca da homogeneidade e da produtividade, que promete combater desigualdades mas não apontou programa de metas, como o fez o presidente Juscelino Kubitschek (1955/60) que, pela interiorização, desenvolveu harmoniosamente o Brasil, irritando apenas a direita calcada no “entreguismo”.

Os fluminenses

Três nomes foram apresentados na “cota do Estado do Rio”.

O primeiro destaque coube à irmã de Marielle Franco, que se destacou por fundar uma entidade com o nome dado em memória da vereadora carioca, que lutava pela igualdade racial e de gênero, . brutalmente assassinada.

O segundo nome escolhido para o Estado governado por um bolsonorista foi a deputada Daniela do Waguinho, que conquistou 213.706 para se eleger deputada federal. Ela é esposa do prefeito de Belford Roxo, tendo postado, em abril, uma foto alegre ao lado do presidente Bolsonaro.

O terceiro nome foi presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, “brizolista roxo” que esperava voltar ao ativo Ministério do Trabalho já anteriormente por ele ocupado, mas acabou confinado na pasta da Previdência, tida como “um ministério que ninguém quer”.

A faixa ofendida

Considerada como um simbólico troféu para engalanar o presidente que assume e dignificar o presidente que sai, a bonita e valiosa “Faixa Presidencial” ainda tem não tem definidas as mãos que a tocarão no solene ato do 1º de janeiro, no Palácio do Planalto.

Bolsonaro preferiu sair mais cedo, anunciando sua ida para a terra do seu amigo, o ex-presidente Donald Trump.

O vice-Presidente, general Hamilton Mourão, eleito senador, não se sente confortável para entregar o poder ao ex-sindicalista.

Em verdade, qualquer um pode ser escolhido para o ato simbólico, mas ele seria mais realçado se a honra fosse dedicada ao ministro Alexandre de Moraes, símbolo civil da garantia da manutenção da democracia, como chefe de um poder respeitável.

Para tanto seria necessária as ausências dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco.

A coroa do rei

O Brasil perdeu o Rei Pelé que repousa na alvura dos céus.

O tricampeão, Edson Arantes do Nascimento, autor de 1282 gols, faleceu aos 82 anos, pouco após lamentar que a Seleção Brasileira não conseguiu seu sexto título mundial.

O santista reinou 52 anos como “o maior jogador de futebol de todos os tempos”.

O futebol brasileiro precisa ter alguém para substitui-lo no domínio mundial da bola.