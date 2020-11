Banco fecha na Região Oceânica devido a caso positivo de Covid-19

Clientes que se dirigiram, na manhã de sexta-feira, até a agência bancária do Itaú, na Estrada Francisco da Cruz Nunes, em Itaipu, encontraram o banco fechado. A informação fornecida no local foi que a agência estava fechada devido a registro de casos positivos de Covid-19 no local.

Os correntistas foram orientados a procurarem outras agências para resolverem pendências que seriam relativas aquela agência. O sindicato dos bancários esclareceu, também na manhã de sexta-feira, que um acordo havia sido firmado anteriormente entre representantes sindicais e da direção das instituições de todo país, através da Fenabam, sobre uma série de protocolos para o período da pandemia.

“Dentre esses protocolos estão o trabalho home office, principalmente para bancários do grupo de risco, alteração em alguns horários, testagem dos bancários e, finalmente, o fechamento de agências após constatação de sintomas por algum funcionário e a realização de exames”. Também, de acordo com sindicato, o período de fechamento pode variar de um banco para outro, ou um caso e outro.

Os protocolos de higienização são determinados por cada banco e a forma de testagem dos funcionários de agência onde foi notificada uma contaminação pela Covid-19 também são variáveis. “Nos últimos dias, foram registrados alguns fechamentos por conta de notificação de contaminação de funcionários. Aconteceu em uma agência de Icaraí e da Amaral Peixoto (Centro), do Itaú”.