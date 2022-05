Banco do Brasil bate lucro recorde no primeiro trimestre de 2022

O Banco do Brasil (BB) apresentou no primeiro trimestre de 2022, lucro líquido ajustado recorde de R$6,6 bilhões. O crescimento anual foi de 34,4% e 11,5% maior que o do quarto trimestre de 2021. O balanço foi divulgado nesta quarta-feira (11).

Segundo o banco, o resultado do período é explicado pelo crescimento do crédito, com a alta performance em todos os segmentos e pelas receitas de prestação de serviços que tiveram bons desempenhos.

“O lucro recorde pelo quinto trimestre consecutivo demonstra nosso compromisso com a originação de negócios robustos, controle de custos, proximidade com nossos clientes, aceleração da nossa transformação digital e geração de impactos sociais e ambientais positivos para toda sociedade”, diz Fausto Ribeiro, presidente do Banco do Brasil.

Com a ampliação da carteira de crédito, o produto atingiu R$ 883,5 bilhões em março de 2022, evolução de 16,4%, comparado com março do ano passado e 1% na comparação com o mês de dezembro de 2021.

A carteira de Pessoa Física cresceu 14,9% no mês de março deste ano, em relação ao mesmo período de 2021. Já o crédito consignado teve alta de 12,1% e o cartão de crédito 54,1%. O empréstimo pessoal cresceu 33%.

Quem também fechou positivo foi a carteira do agronegócio, que atingiu R $255 bilhões em março deste ano. O crescimento foi de 28,2% na comparação com o mesmo período no ano passado.O destaque ficou com custeio agropecuário (+47,8%) e linhas de investimento agropecuário (+68,7%).

Já as receitas de prestação de serviço atingiram R$7,5 bilhões no trimestre, crescimento de 9,4% em relação ao mesmo período de 2021, influenciado pelo desempenho na administração de fundos (+16,7%), de seguros, previdência e capitalização (+15,2%), de consórcios (+41,8%) e nas operações de crédito (+28,3%).

De acordo com o banco, a margem financeira bruta teve crescimento de 5,6% no ano e as despesas com provisões de crédito caíram 27,2% comparado com o trimestre anterior. As despesas administrativas cresceram 6% em um ano, ficando abaixo da inflação do período.

“Nosso portfólio de crédito continuará entregando crescimento sustentável ao longo do ano, com um balanceamento de mix mais rentável, o que influenciará o desempenho da margem financeira bruta, juntamente com um forte resultado de tesouraria, e menor ritmo de crescimento nas despesas de captação”, destacou o presidente do Banco.