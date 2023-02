Banco do Brasil abre concurso. Salário de R$ 3.622,23

O Banco do Brasil, em parceria com a Fundação Cesgranrio, está com inscrições abertas para seu concurso de escriturário, com quatro mil vagas para serem preenchidas. As oportunidades estão divididas da seguinte maneira:

2 mil vagas para escriturário – agente comercial, mais mil vagas para cadastro de reserva, para atuação nas Unidades de Negócios e Plataformas de Suporte Operacional – PSOs.

2 mil vagas para escriturário – agente de tecnologia e outras mil para cadastro de reserva de profissionais com foco em conhecimentos de Tecnologia da Informação – TI.

Há previsão de vagas em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, sendo as de TI especificamente para Brasília e São Paulo. No momento da inscrição, o candidato deverá escolher a UF/Macrorregião/Microrregião de posse e uma das 190 cidades disponíveis para realização das provas.

Vagas

Do total das vagas a serem oferecidas durante a validade do concurso, 5% serão reservadas a PcDs, conforme prevê o Decreto 9.508. Para candidatos(as) autodeclarados(as) negros(as), estão reservadas 20% das vagas previstas no Edital. Além dessas, 20% das vagas que vierem a ser ofertadas do cadastro de reserva, durante a vigência do concurso, serão reservadas a esse público, de acordo com a Lei 12.990, de 09/06/2014.

Detalhes

As inscrições, no valor de R$50, estão abertas até o dia 24 de fevereiro, na página da Fundação Cesgranrio. https://www.cesgranrio.org.br/concursos/evento.aspx?id=bb0122

As provas estão previstas para serem realizadas no dia 23 de abril. A seleção externa terá validade de um ano, a contar da data de publicação do Edital de Homologação dos Resultados, podendo ser prorrogada, uma única vez, por igual período.

Requisitos

Para admissão no Banco do Brasil, o candidato aprovado deverá apresentar certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação e ter idade mínima de 18 anos completos até a data da contratação.

Remuneração

A remuneração inicial é de R$ 3.622,23 para jornada de 30 horas semanais. O BB também concede auxílio de R$ 1.014,42, a título de alimentação/refeição, mais uma cesta alimentação de R$ 799,38, ambas pagas mensalmente, conforme Acordo Coletivo de Trabalho – ACT.