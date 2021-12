Banco Central eleva Selic para 9,25% ao ano e projeta ajuste igual em fevereiro

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central elevou nesta quarta-feira (8) a taxa Selic em 1,5 ponto percentual, para 9,25% ao ano, conforme amplamente esperado pelo mercado financeiro.

Segundo o Infomoney, esta foi a segunda reunião seguida com aumento dessa magnitude e a sétima vez consecutiva que o comitê subiu a taxa básica de juros, que chega ao seu maior patamar desde julho de 2017.

“O Comitê entende que essa decisão reflete seu cenário básico e um balanço de riscos de variância maior do que a usual para a inflação prospectiva e é compatível com a convergência da inflação para as metas ao longo do horizonte relevante, que inclui os anos-calendário de 2022 e 2023”, escrevem os dirigentes.

De acordo com o comunicado, “diante do aumento das projeções e do risco de desancoragem das expectativas para prazos mais longos, é apropriado que o ciclo de aperto monetário avance significativamente em território contracionista”.

Neste cenário, a autoridade monetária escreve que um novo ajuste, de mesma magnitude, deverá ser feito na próxima reunião do Copom, em fevereiro.

“O Copom enfatiza que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados para assegurar a convergência da inflação para suas metas, e dependerão da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e das projeções e expectativas de inflação para o horizonte relevante da política monetária”.

A decisão acontece em meio à forte alta dos preços e revisões constantes para baixo nas projeções para o desempenho da economia brasileira, que mostrou contração de 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre de 2021 frente os três primeiros meses do ano.

Enquanto isso, no exterior, os preços das commodities dão sinal de recuo, com a perspectiva de uma política monetária global menos expansionista.