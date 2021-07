Bancas de jornais e revistas de Niterói terão demandas atendidas

Por articulação do vereador licenciado Luiz Carlos Gallo (Cidadania), o presidente da Associação dos Proprietários de Bancas de Jornais de Niterói (Aproban), Antônio Ciambarella, reuniu-se com o secretário municipal de Urbanismo e Mobilidade, Renato Barandier, na última quinta-feira (1º). Em pauta, uma das mais importantes agendas da categoria: a transferência de titularidade de suas permissões e a emissão das renovações de licenças para pagamento.

Gallo, que atualmente ocupa a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, também esteve no encontro. A luta do parlamentar pelos jornaleiros teve início em 2016, quando ele apresentou um projeto de lei, dispondo sobre as normas para funcionamento das bancas de jornais e revistas. A tramitação foi longa, mas com a apresentação e aprovação do Substitutivo 01/2019, também de autoria de Gallo, as reivindicações da categoria passaram a integrar a legislação municipal.

Segundo Gallo, o encontro foi de fundamental importância, pois é de competência da Secretaria de Urbanismo e Mobilidade a organização e o licenciamento das atividades das bancas.

“Caso não tivéssemos aprovado essa Lei, as bancas teriam uma sobrevida de, no máximo dois anos. O que fizemos foi dar à categoria as condições necessárias para que eles pudessem continuar exercendo suas atividades. O secretário não só compreendeu a importância da existência das normas como também se comprometeu a executá-las de modo a atender ao melhor interesse da sociedade, que precisa deste serviço, e da categoria, que para trabalhar precisa ter segurança jurídica da efetividade desses direitos”, disse.

O presidente da Associação dos Proprietários de Bancas de Jornais de Niterói (Aproban), Antônio Ciambarella, saiu do encontro muito satisfeito e otimista.

“Estávamos tendo algumas dificuldades para a emissão de algumas licenças para pagamento e também de transferência de titularidades, isso em razão de muitos titulares serem falecidos há muito tempo e os processos administrativos estavam exigindo de quem já morreu. Ficou acordado que, assim como fizemos para o pagamento do auxílio à categoria na pandemia, a Associação iria atestar quem são os proprietários das bancas para a devida regularização do pagamento das licenças e liberação dos processos de transferência de titularidade. E estamos muito agradecidos ao secretário (Renato Barandier) pela forma como nos atendeu e pelos compromissos assumidos conosco”, afirmou.