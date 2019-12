Balsas do Réveillon de Icaraí passam por vistoria e são liberadas

Raquel Morais –

Na manhã de ontem a última vistoria das sete balsas que vão comportar os fogos de artifício de Niterói foi realizada por representantes da Niterói Empresa de Turismo e Lazer (Neltur). Este ano, serão dois shows pirotécnicos, seis balsas ficarão na Praia de Icaraí e uma delas será ancorada na Praia de Itaipu, na Região Oceânica. A expectativa é que 500 mil pessoas estejam na Praia de Icaraí na virada do ano. Além disso, o setor hoteleiro já registra quase 100% de ocupação.

Para a Praia de Icaraí serão 18 mil artefatos que somam 7,5 toneladas que vão fazer a festa no céu por 15 minutos. “Quem estiver no Rio de Janeiro vai conseguir ver os fogos de Niterói. Está tudo sendo feito com muito carinho. Os controles para disparar os fogos são importados e usamos a mesma tecnologia da Europa. Com isso conseguimos montar uma festa com a maior segurança para encantar a cidade”, contou Arthur Domberg, proprietário da empresa Domberg Shows Pirotécnicos. Já na Região Oceânica será 1,5 tonelada em um show de 10 a 12 minutos. “Será a mesma tecnologia e qualidade da Praia de Icaraí”, completou.

As balsas estarão 100% prontas amanhã e seguiram para as praias de Icaraí e Itaipu na terça-feira. Os documentos permissionários da Capitania dos Portos, Corpo de Bombeiros e Divisão de Fiscalização de Armas e Explosivos (DFAE) já foram emitidos e hoje a balsa que ficará ancorada na Praia de Itaipu passará por todos os testes para também ser liberada. No momento das explosões dois técnicos permanecem nas balsas para conter impedir possibilidade de acidente.

As novidades sobre o Réveillon em Niterói foram divulgadas por Arthur Domberg com exclusividade para A TRIBUNA no mês passado. O show será dividido em três momentos: clareamento do céu com estrelas, arco-íris com as sete cores e fogos multicoloridos com muita explosão e barulho. Candelabros, candelas romanas, desenhos e cruzamentos dos fogos.

Como ocorre há mais de 15 anos, o patrocínio da queima de fogos fica a cargo da concessionária Águas de Niterói. O superintendente da empresa, Alexandre Boaretto, destacou que neste ano serão usadas pela primeira vez bombas de 12 polegadas, mais potentes e mais luminosas, que poderão ser vistas do outro lado da Baía de Guanabara. A cidade será a única do Estado que apresentará bombas desse calibre.

“Além de levar cada vez mais qualidade de vida para a população de Niterói, por meio dos serviços de saneamento básico, Águas de Niterói tem o orgulho de contribuir com a vida cultural da cidade, principalmente na maior festa do ano promovida pelo município”, declarou Boaretto.

Quem passou ontem pela Praia de Icaraí já viu que a estrutura começou a ser montada. “Este ano teremos um réveillon com muitas novidades em Niterói. Tradicionalmente, a Neltur promovia show e queima de fogos apenas na Praia de Icaraí, uma festa que ultrapassa um público de 400 mil pessoas. A expectativa este ano é chegar a 500 mil. Mas este ano também teremos shows e queima de fogos em Itaipu para quem prefere passar o réveillon na Região Oceânica”, destacou o presidente da Neltur, Paulo Roberto Novaes.

Segundo a Neltur, a taxa de ocupação dos hotéis, pousadas e hostels já ultrapassaram a 80% na cidade. Há hotéis na Zona Sul que já chegam a 100%. Na Região Oceânica, principalmente em Itaipu, as pousadas também estão com quase 100% de reservas para o período.