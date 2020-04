Uma balsa naufragou no fim da tarde de segunda-feira (27) na Baía de Guanabara. A embarcação estava sendo rebocada por um navio transportando ferro. De acordo com ambientalistas a balsa tem cerca de 1 mil litros de óleo de 3 pás mecânicas e um gerador de energia elétrica contendo óleo.

Foram instaladas barreiras de contenção de óleo e não teve nenhum registro de vazamento.

As causas do acidente estão sendo apuradas pela Marinha do Brasil.

Em apuração…