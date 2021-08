Balões causam incêndio e interdição da Niterói-Manilha em São Gonçalo

Um incêndio provocado pela queda de balões interditou a Rodovia Niterói-Manilha (BR-101) nos dois sentidos, na altura do km 301, em São Gonçalo, no final da tarde deste sábado (7). Segundo primeiras informações, os balões foram soltos em comunidades no interior do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo.

Segundo a concessionária Arteris Fluminense, responsável pela rodovia, às 17h45min tanto o sentido Niterói quanto o sentido Manilha foram interditados, devido à baixa visibilidade provocada pela fumaça que se originou do incêndio, na vegetação às margens da pista. Ainda de acordo com a concesisonária, as faixas foram liberadas normalmente às 17h58min.

Incêncio aconteceu na vegetação às margens da via – Imagens: Redes sociais

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro afirmou que, até as 18h20min, não havia sido acionado para a ocorrência. Até o momento, não há registros de acidentes causados pela fumaça ou pelo fogo. Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano têm pena de detenção de um a três anos ou multa.