Baleias encalham em praia de Arraial do Cabo; vídeo

Ontem (31), três baleias encalharam na Prainha de Arraial do Cabo, Região dos Lagos do Rio. Banhistas entraram em pânico, achando que um tubarão estaria atacando outros animais.

No vídeo abaixo, compartilhado nas redes sociais, pode-se ouvir gritos, correria e um grupo de pessoas, tentando ajudar os animais, que se debatiam na praia.

As águas escuras sugerem mancha de sangue. A Fundação do Meio Ambiente da Prefeitura de Arraial do Cabo disse que uma equipe havia verificado a situação. Quando chegaram, os animais, segundo a gestão municipal, teriam conseguido voltar, provavelmente, ao mar.

A Prefeitura local ainda apura o que provocou o encalhe.

A Fundação confirmou que não se tratava de tubarão, mas, sim, cetáceos odontocetos – espécies de baleias. Alertou-se, também, para que a população não se aproxime dos animais:

“Nesses casos o mais aconselhável é aguardar a chegada de equipes especializadas para ajudar o animal”.

Em 2012, ocorreu, no local um encalhe em massa de golfinhos.