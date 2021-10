Baleia morta é encontrada em praia da Região Oceânica

Animal é encontrado em Camboinhas

Moradores de Camboinhas, na Região Oceânica, encontraram uma baleia morta na praia no início da tarde deste sábado (2). O animal foi localizado em frente à área conhecida como Quiosque do Tokito.

A assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros informou que a corporação foi acionadas às 14:54 e deslocou homens do quartel de Itaipu, que se encontram no local neste momento. Segundo a informação oficial, os soldados estão aguardando o animal ficar estável na areia para o órgão responsável remover o corpo. Ainda de acordo com os bombeiros, esse procedimento acontece para evitar algum acidente que o corpo da baleia possa causar na área.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Niterói, que não respondeu até o momento.

Quem passava pela área chegou a fazer um vídeo da baleia encalhada na área. Pelas características, aparentemente o animal é da espécie jubarte