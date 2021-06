Baleia é encontrada morta em Itaipuaçu

Uma baleia foi encontrada morta, na noite dessa terça-feira (22), na Praia de Itaipuaçu, em Maricá. Moradores, que passavam pelo local, notaram a presença do animal e acionaram as autoridades, comunicando o fato, para que fossem tomadas as providências necessárias.

Segundo as primeiras informações, a baleia ficou encalhada entre as ruas 70 e 83, na orla do distrito. Equipes especializadas estão no local, na manhã desta quarta-feira (23), para coordenar os trabalhos de remoção do corpo do animal.