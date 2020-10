Baleia aparece morta na Praia de Geribá, em Búzios

Uma baleia da espécie jubarte apareceu morta na tarde deste sábado (31), na Praia de Geribá, em Armação dos Búzios, na Região dos Lagos. O corpo do animal, segundo um especialista que estava no local, apresentava ferimentos de mordida de tubarão da espécie cação.

A carcaça atraiu a atenção de banhistas no local. O especialista estimou que a baleia já está morta há mais de uma semana. Por ser feriado, a Prefeitura decidiu por enterrar o animal na areia da praia em vez de rebocar para alto mar ou para um aterro sanitário.

“A primeira opção seria içar e rebocar o corpo para alto mar, mas as condições do clima e do mar não estão favoráveis. A segunda alternativa seria entrar um caminhão na areia da praia, içar a baleia e levá-la para um aterro sanitário. Porém, não há como um caminhão entrar aqui. Além disso, teria que cortar o corpo do animal, o que poderia contaminar a areia de Geribá com óleo e sangue. Então o prefeito Henrique Gomes decidiu por enterrar na areia. Haverá um monitoramento diário para observar possível liberação de dejetos”, explicou o secretário municipal de Meio Ambiente, Fernando Savino.

A CTA, um órgão da Petrobras responsável em monitorar baleias e tartarugas mortas nas praias, acompanhou a ação dos funcionários da Secretaria de Serviços Públicos, que abriram uma cova funda para enterrar o corpo do animal. Esta é a sexta baleia que aparece morta somente este ano em Búzios. A última vez que uma baleia encalhou morta numa praia no município foi em julho. À época, dois rebocadores levaram o animal da Praia Brava para a Rasa, pois a Brava tem muitas pedras na areia, o que impediu que fosse enterrada onde apareceu.