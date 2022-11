Baleado na Niterói-Manilha diz em depoimento que estava fugindo de arrastão

A Polícia Civil já iniciou a investigação sobre o caso de um casal que foi baleado na noite do último domingo (20), na Rodovia Niterói-Manilha, em São Gonçalo. Imagens de câmeras de segurança estão sendo localizadas e depoimentos já começaram a serem colhidos.

A primeira pessoa a depor foi o homem atingido de raspão. Ele não teve a identidade divulgada pela polícia. Após receber alta do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), ele foi ouvido por agentes da 74° DP (Alcântara), que está investigando o caso.

São quatro marcas de tiro

Segundo a delegacia, ele confirmou que estava tentando fugir de um arrastão. No entanto, entrou por engano no bairro do Jardim Catarina, área de atuação do tráfico de drogas, onde o veículo onde estava acabou alvejado.

O caso aconteceu por volta das 20h e foi registrado como tentativa de homicídio. Uma mulher que estava no carro e também não teve o nome revelado foi baleada na região das costas e segue internada, em estado grave, na unidade de saúde.