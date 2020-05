Cirurgia de policial baleado na cabeça foi um sucesso

A cirurgia do policial identificado como Takeda já acabou e foi um sucesso no Heal. Segundo informações do 12ºBPM, ele já esta lucido, só não pode receber ninguém ainda.

O comandante do 12º coronel Sylvio Gerra disse que ele já foi retirado do coma induzido e só esperar a recuperação. O policial, de 35 anos, foi baleado durante uma operação no Complexo do Viradouro, no bairro Santa Rosa, na Zona Sul de Niterói na tarde desta quinta.

Segundo a Polícia Militar (PM), três equipes do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO), do 12º Batalhão da Polícia Militar (BPM), de Niterói, foram até a comunidade realizar uma ação de combate ao tráfico de drogas. Houve troca de tiros na comunidade conhecida como beco 600. Na ação, dois criminosos foram presos com uma pistola, farto material entorpecente e um rádio transmissor.

Em apuração…