Baleado enquanto conversava em varanda de casa em Maricá

Um homem foi baleado, enquanto estava na varanda de uma casa, na noite dessa quarta-feira (30), na região de Ubatiba, em Maricá. A vítima estava conversando com uma moradora que, segundo a Polícia Militar, seria suspeita de cometer furtos naquela localidade. Esta última, não foi atingida pelos disparos e acabou fugindo do local.

De acordo com o 12º BPM (Niterói), uma equipe foi acionada para a ocorrência, na Rua Duque de Caxias, com a informação de que uma pessoa havia sido baleada. Chegando ao local, uma equipe do Corpo de Bombeiros já estava fazendo o socorro. De acordo com os militares, o homem e a moradora estava conversando, quando foram surpreendidos pro um homem que atirou e fugiu do local.

O rapaz baleado, que tem 27 anos, foi identificado e, de acordo com a PM, foi afingido por três tiros: na perna direita, fêmur esquerdo e antebraço esquerdo. Tanto o atirador, que não foi identificado, quando a mulher, deixaram o local e não foram encontrados. O baleado foi socorrido, estável, ao Hospital Municipal Conde Modesto Leal (HMCML). A ocorrência foi registrada na 82ª DP (Maricá).