Baleado em troca de tiros com a PM

Na noite de quarta-feira (29), policiais do 7º BPM (São Gonçalo) estavam em patrulhamento na Estrada de Guaxindiba, quando localizaram dois homens em uma moto roubada e houve troca de tiros. Como resultado do confronto, um dos suspeitos foi baleado no pé. O cúmplice conseguiu escapar.

Jhonatan Pereira dos Santos, de 27 anos, foi socorrido e internado sob custódia, no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. Não foi informado pelos agentes o seu estado de saúde. Com ele foi apreendida uma pistola calibre 9 milímetros, 20 pinos de cocaína, 18 tabletes de maconha, um rádio comunicador, além de uma moto. A ocorrência foi registrada na 74ª DP (Alcântara).