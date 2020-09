Baleado após desobedecer ordem de parada da polícia

Um homem terminou baleado no pé na manhã de hoje (10) ao desobedecer uma ordem de parada feita pela polícia no bairro de Porto Novo, em São Gonçalo. Wendel Morais Machado estava em uma moto nos arredores da comunidade do Pombal quando recebeu a ordem de parada vinda de policiais civis da 78ª DP (Fonseca) e prosseguiu.

Houve perseguição e, de acordo com os agentes, o homem colocava a mão por debaixo da camisa como se estivesse prestes a sacar uma arma. Quando tentou atravessar uma passarela próxima a Rua Mário Quintão ele foi atingido pelo disparo e levado pelos policiais para ser socorrido no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê.

A ocorrência foi registrada na 73ª DP (Neves). Nada foi encontrado com o suspeito. A Polícia Civil informou estar no aguardo do laudo da perícia para ter a verificação sobre a situação legal da moto. Os policiais da 78º DP (Fonseca) haviam ido até a área da localidade do Pombal para realizar uma ação de combate a roubos de cargas.