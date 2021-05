Baleada no motel: hospital divulga boletim e família vai à delegacia

O Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal) divulgou, na manhã desta sexta-feira (14), boletim médico atualizado sobre a mulher de 33 anos, baleada ontem, na porta de um motel, na região central de Niterói. Segundo a unidade de saúde, elaq possui estado de saúde estável, após passar por cirurgia.

Segundo a Polícia Militar, a moça foi baleada em uma das mãos, ombro e cabeça. Ela foi socorrida consciente à unidade de saúde, após ser atingida enquanto acompanhava Vitor Lacerda Castro Freire, de 31 anos, que também foi baleado e não resistiu. Segundo a Polícia Civil, 27 cápsulas calibre 9mm foram recuperadas no local.

Ainda na quinta-feira (13), a mãe da moça esteve na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG), responsável pelo inquérito. O objetivo era recuperar a bolsa, que continha os pertences da filha. À reportagem de A TRIBUNA, a mãe revelou que a filha é moradora de São Gonçalo, e se encontrava esporadicamente com Vitor, sem manter um relacionamento fixo.

O casal foi atacado a tiros, na madrugada desta quinta-feira, na entrada de um motel, localizado no bairro de São Lourenço, região central de Niterói. Testemunhas afirmaram que o casal, pouco após as 5h, estava entrando no motel e recebeu, da recepcionista, a chave de um quarto. No momento em que o carro onde as vítimas estavam passava pela cancela, um homem encapuzado desembarcou de outro automóvel e fez vários disparos do lado do motorista.