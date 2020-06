Balão de 25 metros é apreendido ao cair em condomínio de Camboinhas

Um balão, de cerca 25 metros, incluindo a bandeira, foi apreendido na manhã dessa quarta-feira (24), pela Coordenadoria Ambiental da Guarda Municipal de Niterói, em Camboinhas, na Região Oceânica. Ao avistar o balão, a equipe agiu rápido e em menos de cinco minutos conseguiu apagar a bucha do artefato, que caiu dentro de um condomínio. Ninguém ficou ferido.

A Defesa Civil do município faz, através dos Núcleos Comunitários de Defesa Civil (Nudecs), o monitoramento de balões e ressalta que a prática é crime. Já o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) recebe denúncias pelo número 153. “Percebemos que o balão estava caindo e, de imediato, nossa equipe cercou os perímetros, impedindo que fosse resgatado pelos supostos baloeiros. Cerca de dez pessoas tentaram resgatá-lo. Quando os agentes se aproximaram, viram a bucha acessa e apagaram logo para evitar riscos maiores. O balão foi rasgado e levado para o depósito público municipal. Isso é um perigo, é contra a lei, expõe as pessoas e representa risco de incêndios”, explicou Jociley Neves coordenador da Guarda Ambiental.

Niterói Contra Queimadas – Desde 2014, a Prefeitura de Niterói conta com o projeto Niterói Contra Queimadas, iniciativa voltada às ações de prevenção e combate à incêndios em vegetação. O plano conta com ações de mapeamento de áreas vulneráveis, rondas preventivas, elaboração de plano de contingência com ações integradas entre prefeitura e Corpo de Bombeiros, capacitação dos guardas ambientais para combate à incêndios e convocação e capacitação de voluntários para integrarem o Nudec Queimadas. O Programa já capacitou mais de 200 voluntários.