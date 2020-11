Balão com cerca de 25 metros é apreendido no terminal rodoviário do Centro

Um balão, medindo cerca de 25 metros, foi apreendido, na manhã de hoje, por agentes do Programa Niterói Presente, após ele cair no Terminal Rodoviário Presidente João Goulart, na Avenida Visconde do Rio Branco, no Centro. O balão carregava uma bandeira medindo aproximadamente 30 metros. Um grupo de motociclistas tentou recuperar o balão, mas ao perceber a presença dos agentes, desistiram.

O fato ocorreu por volta das 9 horas e não foram registrados danos ou tumulto. Não houve presos. Os policiais faziam patrulhamento, quando avistaram o balão caindo e também a movimentação de vários motociclistas e também em carros, que tentavam fazer o resgate. Os agentes contaram com apoio de equipes da Coordenadoria de Ações Táticas (CAT) da Guarda Municipal e da Coordenadoria de Meio Ambiente (CMA).

O balão apreendido foi levado para 76ª DP (Centro) onde o registro da ocorrência foi feito. No sábado (28), um outro balão, medido cerca de 5 metros, já havia sido apreendido nas imediações de um lava jato, no bairro São Domingos.