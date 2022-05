Balão cai em prédio de Icaraí

Um balão foi apreendido, nesse domingo (22), após cair no bairro de Icaraí, Zona Sul de Niterói. A ação foi coordenada pela Guarda Civil Municipal. De acordo com os agentes, no momento em que o objeto caiu, vários homens tentaram invadir um condomínio para recuperá-lo.

Segundo informações da corporação, uma equipe foi acionada ao local após ser informada sobre a queda do balão próximo a um residencial. Ao chegarem, os agentes conseguiram dispersar o grupo que tentava recuperar o objeto. Ninguém foi detido.

Foto: Divulgação/GCM

Um funcionário do condomínio permitiu que os guardas entrassem e apreendessem o balão. O proprietário do item, contudo, não foi identificado. Os guardas registraram boletim de ocorrência na 77ª DP (Icaraí), onde o balão ficou apreendido.

Soltar balões é crime

O período de festas juninas está se aproximando e soltar balões é uma prática comum nessa época do ano. No entanto, é preciso frisar que o ato é considerado criminoso. Balões podem causar incêndios além de prejudicar o tráfego de aeronaves ao invadir o espaço aéreo.

A prática de soltar balões é crime (artigo 42 da Lei de Crimes Ambientais nº 9.605/98). A pena para quem for pego confeccionando, comercializando ou soltando balões que possam provocar incêndios é de 1 a 3 anos de detenção ou multa, ou ainda ambas as penas cumulativamente.