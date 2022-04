Balanço do primeiro dia de carnaval da Prefeitura do Rio

Foto: Erika Januza, Viradouro

A Prefeitura do Rio divulgou um balanço do primeiro dia de carnaval.

No ordenamento urbano, a operação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e da Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) contou com uma prisão e uma condução para delegacia, além de 111 ocorrências de auxílio a turistas em todos os pontos de festejo da cidade.

As equipes da Seop e da GM-Rio também aturam na apreensão de cerca de 380 itens com ambulantes sem autorização. Foram aplicadas 538 multas e seis veículos foram rebocados.

A operação está contando com 3.072 agentes, sendo empregados 512 por dia. Do total do efetivo, 300 guardas municipais estão atuando exclusivamente nas ações de trânsito, operando os bloqueios estabelecidos pela CET-Rio no entorno da Passarela do Samba e também para o deslocamento dos carros alegóricos, com foco na segurança viária e na diminuição de impactos no trânsito. Na Intendente Magalhães, O efetivo empregado é de 264 guardas municipais, sendo 44 por dia.

Saúde

Na primeira noite de desfiles, os postos médicos montados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS-Rio) no sambódromo fizeram 217 atendimentos. Dezesseis pacientes com quadros mais delicados precisaram ser transferidos pela Central de Regulação para UPAs ou hopitais da rede municipal. Entre eles, uma criança de 11 anos atropelada por um carro alegórico fora do sambódromo, que foi removida para o Hospital Municipal Souza Aguiar, onde passou por cirurgia e segue internada em quadro grave.

Os postos médicos estão localizados nos setores 1 (concentração), 2, 7, 8, 10 (Rua Salvador de Sá), 11 e Apoteose (dispersão) e funcionam das 19h até o fim dos desfiles, com suporte para atender desde os casos brandos aos mais graves, até a estabilização e remoção.

A operação da SMS-Rio no sambódromo também inclui ações de fiscalização do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (IVISA-Rio), para verificação do cumprimento das normas sanitárias. Nesta noite, os agentes do instituto fizeram 81 vistorias no sambódromo, Terreirão do Samba e áreas públicas de entorno ocupadas por ambulantes, com seis autos de infração expedidos.

Limpeza

Comlurb

Durante o desfile desta quarta-feira (20/04), a Comlurb removeu 17 toneladas de resíduos de todo o interior da Passarela do Samba. Durante o dia, de 7h as 20h, os garis prepararam o grande palco e deixaram tudo limpo retirando 23,4 toneladas de lixo. A Companhia está atuando com 287 garis na limpeza noturna do Sambódromo, 11 para limpeza de postos de saúde e mais 198 na diurna, após os desfiles.

Assistência social

Foram distribuídas 743 pulseiras de identificação para crianças e adolescentes no Sambódromo, no Terreirão e na Intendente Magalhães, no primeiro dia de carnaval. No Sambódromo, a Secretaria Municipal de Assistência Social atua em parceria com o Grupamento de Ronda Escolar da Guarda Municipal e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do

Adolescente, no programa “Folia Legal”. Nos cinco dias de carnaval serão disponibilizadas dez mil pulseiras, além de realizada campanha de orientação e conscientização sobre violações aos direitos das crianças e dos adolescentes, como no caso de consumo de álcool e trabalho infantil, entre outros.

As equipes de abordagem social da SMAS atenderam 289 pessoas em situação de rua nas áreas do carnaval e nas zonas Norte e Sul, sendo que dez pessoas foram acolhidas.

Também com o CMDCA, funcionários da Assistência Social distribuíram 800 folders e ventarolas da campanha de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, no Sambódromo, no Terreirão e na Intendente Magalhães.

A SMAS conta com 400 funcionários nas ruas do Rio neste Carnaval, sendo 80 diariamente. Na Rua Benedito Hipólito 163 há um espaço para atendimento de crianças desacompanhadas ou perdidas dos responsáveis, filhos de ambulantes que estiverem trabalhando no entorno do Sambódromo, ou crianças e adolescentes em situação de violação de direitos, como trabalho infantil.

Programação de hoje, 21/04

Sambódromo

Série Ouro

– Lins Imperial

– Inocentes de Belford Roxo 3 – Estácio de Sá

4 – Acadêmicos de Santa Cruz 5 – Unidos de Padre Miguel

6 – Acadêmicos de Vigário Geral 7 – Império da Tijuca

8 – Império Serrano

Intendente Magalhães

Grupo de Avaliação

Império de Brás de Pina, Bangay,

Coroa Imperial Alegria do Vilar Flamanguaça

Mocidade Unida da Cidade de Deus Camisa 10

Unidos da Barra da Tijuca Balanço de Irajá

Unidos de Cosmos Império da Zona Norte Coroado de Jacarepaguá Concentra Imperial Unidos do Cabral Império de Nova Iguaçu Tubarão de Mesquita

Acadêmicos da Pedra Branca Colibri

Gato de Bonsucesso Flor do Jardim Primavera União Rio Minas

Terreirão do Samba

19h às 20h30 – DJ

20h30 às 22h30 – Almirzinho e Banda, Marquinhos Diniz, Dorina, Alex Ribeiro

23h – Fundo de Quintal

1h – Clareou DJ 3h Caju pra Baixo 4h30 DJ