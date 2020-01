Bala perdida: Três vítimas fatais num intervalo de apenas 1 mês em São Gonçalo

No intervalo de apenas um mês, três pessoas morreram tragicamente, atingidas por balas pedidas na cidade de São Gonçalo. Em comum entre as vítimas: todas eram idosas. O mais recente caso, que estarreceu a cidade vitimou Lisete Pereira, de 78 anos, que morreu após ser atingida por um tiro no peito, quando estava no quintal de sua residência, no bairro Arsenal, na tarde de domingo (05). A ocorrência está sendo investigada pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).

Até a manhã dessa segunda-feira (06) ainda não havia informações sobre a ocorrência de confronto entre criminosos ou alguma operação policial com troca de tiros na região. De acordo com familiares, a vítima ainda chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), mas infelizmente não resistiu.

Em apuração…