Bala perdida mata faxineiro de escola em Itaboraí

Um homem morreu vítima de uma bala perdida, durante ação da Polícia Militar, na última segunda-feira (19), no bairro de Visconde, em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A vítima, identificada como Geraldo de Almeida, de 62 anos, trabalhava como faxineiro em uma escola infantil.

De acordo com relato dos PMs à Polícia Civil, a equipe, que pertence ao 35º BPM (Itaboraí), realizava uma ação de patrulhamento quando teria sido atacada a tiros por criminosos. Os militares afirmaram terem revidado, o que iniciou o confronto.

Ainda de acordo com o relato dos policiais, os criminosos estariam atirando de dentro de um automóvel. Enquanto os bandidos fugiam, os militares disseram terem visto Geraldo caído no chão, pedindo socorro, dizendo que havia sido baleado.

Os PMs socorreram Geraldo ao Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. O caso foi registrado e será investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG).

Procurada, a PM informou que agentes foram acionados por transeuntes informando a respeito de indivíduos armados circulando em um carro na região da praça do bairro Visconde. As equipes policiais foram ao local verificar e, durante cerco, tentaram abordar o veículo com as características indicadas.

De acordo com os policiais militares que estavam na ocorrência, no momento da abordagem, os ocupantes do carro fizeram disparos de arma de fogo contra os policiais e ocorreu reação. Ao cessarem os disparos, a equipe policial iniciou vasculhamento no perímetro, sendo um transeunte encontrado ferido e ele foi imediatamente.

Ainda no local, os policiais recuperaram o veículo, que era roubado, e apreenderam uma arma de fogo. Além da investigação da Polícia Civil, o 35º BPM afirmou que também irá instaurar um procedimento apuratório interno a respeito da ocorrência. Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento de Geraldo.