Bala perdida fere mulher na porta de casa em São Gonçalo

Ainda em choque devido aos eventos violentos do final de semana passado, no Complexo do Salgueiro, a cidade de São Gonçalo teve novo episódio que assustou moradores, na noite desse domingo (28). Uma mulher, moradora do bairro de Marambaia, foi atingida por uma bala perdida.

De acordo com informações relatadas por testemunhas à polícia, a vítima, de 58 anos, estava em frente ao portão de sua residência, na Rua Alameda B, quando foi baleada. Parentes e vizinhos a socorreram à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santa Luzia, onde ela recebeu os primeiros socorros.

Em seguida, a vítima foi transferida ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, para melhor avaliação. Na unidade de saúde, policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados e tomaram ciência da ocorrência. Foram os PMs que coletaram as primeiras informações sobre o incidente.

Aos policiais, a vítima afirmou ter ouvido um som de tiro antes de perceber que havia sido atingida, De acordo com a polícia, a mulher foi medicada, passa bem e recebeu alta hospitalar ainda na noite de domingo. A ocorrência foi registrada pela 74ª DP (Alcântara), que irá investigar qual foi a origem do tiro.