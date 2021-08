Bala perdida atinge pintor em São Gonçalo

Pintar paredes de um prédio é uma tarefa que possui certos perigos, quando há necessidade, por exemplo, de fazer intervenções em andares mais altos. São necessários diversos equipamentos a fim de garantir a segurança do profissional. Contudo, em raras oportunidades surge um outro perigo nessa atividade: os tiros.

Na manhã desta quinta-feira (5), um homem, que estava pintando um prédio no bairro do Jóquei, em São Gonçalo, foi atingido por um tiro. A vítima, que não tede identidade divulgada, foi socorrida por populares ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), que fica no bairro do Colubandê, também em São Gonçalo.

De acordo com a unidade de saúde, por sorte o homem foi atingido apenas por estilhaços e passa bem. Ele recebeu atendimento médico e deve receber alta em breve. A Polícia Militar foi questionada se, no momento do fato, havia ação em andamento. No entanto, até a publicação desta matéria, a corporação não havia emitido posicionamento.