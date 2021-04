Bala perdida atinge mulher assistindo TV em São Gonçalo

Uma mulher foi atingida por uma bala perdida, na manhã desta terça-feira (6), enquanto assistia televisão em sua casa, no bairro da Covanca, em São Gonçalo. Segundo informações iniciais da polícia, ela foi ferida na região do tórax. A vítima foi identificada como Nair Silva dos Santos, de 58 anos. De acordo com os médicos, ela está lúcida e orientada e tem estado de saúde estável. Ela foi atendida no setor de trauma e está sendo medicada.



A vítima estava no sofá da sala de sua casa, quando sentiu uma forte dor. Quando olhou, notou que estava ferida. Ela foi socorrida por conhecidos ao Pronto Socorro Central de São Gonçalo (PSCSG), no bairro do Zé Garoto.



Ela está recebendo atendimento na unidade de saúde e seu estado de saúde ainda não foi divulgado. A Polícia Militar foi acionada ao hospital e, após confirmar a ocorrência, os agentes fizeram o registro na 72ª DP (São Gonçalo). A distrital ir apurar a origem e as circunstâncias do disparo.



Em atualização.