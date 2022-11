Bala perdida atinge funcionário dentro de supermercado no Fonseca

Um homem foi baleado dentro de um supermercado, na tarde desta sexta-feira (25), na Alameda São Boaventura, no Fonseca, Zona Norte de Niterói. O Corpo de Bombeiros confirmou o acionamento para prestar os primeiros socorros.

De acordo com as primeiras informações, a vítima seria um funcionário do estabelecimento que pertence à rede Princesa e teria sido atingido por uma bala perdida. A vítima foi socorrida ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), também no Fonseca.

O Corpo de Bombeiros confirmou que agentes do quartel de Niterói foram acionados, às 15h50, para atender ocorrência de uma pessoa baleada. No entanto, o nome da vítima ainda não foi divulgado.

De acordo com o hospital, o homem deu entrada com um tiro de raspão na cabeça. O estado de saúde dele é estável.

