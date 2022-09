Baixe ou atualize o e-Título com antecedência nas eleições

Como o app pode ser usado no dia do pleito para diversas finalidades, como consultar o local de votação (zona e seção eleitoral) e justificar a ausência à eleição, entre outras, cada vez mais eleitoras e eleitores têm baixado o aplicativo e-Título nos aparelhos celulares

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os eleitores devem seguir certas regras de utilização e atualizarem o e-Título o quanto antes, a fim de evitar que uma grande quantidade de acessos simultâneos sobrecarregue o sistema, fazendo com que o aplicativo não funcione direito.

Importante dizer que se você já tiver baixado o app, mas não tiver feito a emissão do título, só poderá fazer isso depois dos dias de votação. Isso porque no dia 2 de outubro, quando ocorre o primeiro turno das eleições, a emissão do e-Título estará suspensa, voltando a ser liberada a partir da segunda-feira (3). Para um eventual segundo turno, a regra é a mesma: só será possível tirar a via digital do título até a véspera, ou seja, no dia 29 de outubro.

Vale salientar que mais de 27 milhões de pessoas já ativaram o e-Título. O app substitui o documento em papel e pode ser utilizado como identificação, desde que atualizado e com foto. É importante se organizar e por isso não deixar tudo para a última hora. Faça agora o download do e-Título no celular ou tablet. O aplicativo funciona nos sistemas Android e iOS e pode ser baixado na App Store e na Google Play.