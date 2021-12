Baixaria na Câmara de São Gonçalo

Votação gerou bate boca entre parlamentares

A votação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários durante sessão realizada na Câmara dos Vereadores de São Gonçalo na tarde de desta terça-feira (14) foi marcada por muita confusão. Profissionais que assistiam a sessão estavam revoltados com o caminho a qual a votação estava seguindo. O prefeito, Capitão Nelson (PL) enviou um requerimento de urgência à câmara que atinge em cheio os professores e demais profissionais de ensino do município. Dos vereadores presentes a sessão, 22 votaram a favor do plano e quatro foram contrários. A sessão chegou a ser suspensa por tempo indeterminado pelo presidente, o vereador Lecinho. Sendo retomada, logo em seguida.

Segundo servidores da Secretaria de Educação (Semed), o prefeito decidiu implodir o elogiado Plano de Carreira do Magistério em vigor desde 2004 e extinguir direitos e critérios de valorização profissional da categoria, um dos principais atrativos de ingresso e permanência dos professores na rede municipal de ensino de São Gonçalo.

Membro da Comissão de Educação, o vereador Professor Josemar (PSOL), disse que a oposição está votando contrário ao plano pois o mesmo é um desrespeito aos mais de 20 anos de lutas com a criação do Plano de Cargos e Salários.

“Nós de oposição estamos votando contrário esse requerimento de urgência. A destruição do plano de cargos e salários. É urgência daquilo que a Câmara muitas das vezes faz, que não é colocar em discussão pública os debates que aqui acontecem. Essa urgência, não é a que a sociedade precisa e quer debater na sua efetividade. Essa é uma necessidade do governo”, comentou.

O vereador Alexandre Gomes (PV), líder da base do governo, negou que serão tirados direitos dos profissionais de educação. “O prefeito Capitão Nelson não vai diminuir o salário de nenhum servidor da educação desse município. Infelizmente, de forma irresponsável, no passado, do governo Charles, se foi aprovado um Plano de Cargos e Salários, que infelizmente se torna impagável. Não vamos tirar direito de servidor nenhum”, discursou.