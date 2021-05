Bairros de Saquarema ganham nova iluminação

Os bairros Rio d’Areia, Retiro, Areal, Gravatá e Boqueirão, em Saquarema ganharam uma nova iluminação como parte do Programa de Modernização do Sistema de Iluminação Pública municipal. Os trabalhos foram concluídos nesta semana pela Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos.

As equipes de manutenção realizaram a troca das luminárias antigas, com lâmpadas escandescentes, por novas lâmpadas novas de LED que, de acordo com a prefeitura, proporcionam uma maior eficiência, assim como podem fornecer uma maior luminosidade ao mesmo tempo em que economiza energia elétrica.

Ainda de acordo com Prefeitura, as novas luminárias vão trazer mais segurança, pois aumentam a visibilidade de pedestres, motoristas e demais usuários das vias.

Nos próximos dias, os trabalhos serão realizados no bairro Porto da Roça, nas ruas compreendidas entre a Turfa, Leigo e Estrada do Jacarepiá, na Raia. Mais de 130 ruas receberão a nova iluminação, totalizando mais de 800 novas luminárias de LED.