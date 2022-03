Bairros de Niterói podem ficar sem água

Mesmo que já tenha passado o verão no dia 20, e não no clima quente de Niterói nos últimos dias, a Cidade Sorriso poderá sofrer com falta d’água no fim de março. Bairros como Vital Brasil, Barreto, Viradouro, Zulu, Santa Rosa, Engenhoca, Fonseca, Ingá, Centro, Ilha da Conceição e Icaraí poderão ser afetados.

A ‘Águas de Niterói’ divulgou um comunicado sobre um reparo emergencial no sistema de abastecimento da empresa, na quarta-feira (30). Ainda segundo a empresa, na quinta-feira (31), está prevista a normalização do abastecimento de água nas regiões.

Dessa forma, é recomendado o uso consciente dos moradores dos bairros que podem ser afetados, para que a falta d’água não seja tão acentuada.

