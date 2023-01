Bairros de Niterói podem ficar sem água

Bairros da região Central de Niterói podem ficar sem água, ao longo desta segunda-feira (23). A concessionária Águas de Niterói, responsável pelo fornecimento do serviço, realiza um reparo emergencial numa adutora. O trabalho, que está sendo realizado na Avenida Marquês do Paraná, também pode causar impactos no trânsito.

Águas de Niterói informou que o abastecimento nos bairros Centro, Fátima, São Lourenço e Ponta da Areia está afetado devido a um reparo emergencial na adutora que abastece a região. O reparo está sendo realizado na Avenida Marquês de Paraná, e o trânsito para a subida da ponte Rio-Niterói pode ser afetado.

A previsão é de que o reparo seja finalizado até o fim dessa segunda-feira (23) e o abastecimento seja normalizado gradativamente. Em caso de dúvida, os clientes da concessionária podem entrar em contato por um de nossos canais de relacionamento: WhatsApp 21 97211-8064, aplicativo Cliente Águas, site www.aguasdeniteroi.com.br ou 0800 723 1222.