Bairro do Baldeador, em Niterói, pode ganhar um parque municipal

Secretaria de Meio Ambiente do município realiza consulta pública no próximo dia 26

Niterói poderá ganhar sua oitava unidade de conservação sob gestão da Prefeitura: o Parque Natural Municipal Floresta do Baldeador, com uma área de 70 hectares, próximo ao Morro do Castro. O local atualmente está inserido na Área de Proteção Ambiental do Sistema Municipal de Áreas de Proteção Ambiental (Simapa). Para a criação do Parque Natural, a SMARHS realiza no próximo dia 26 de outubro uma consulta pública que ocorrerá de forma on-line e presencial na Escola Municipal João Brazil.

Com mais de 500 mil habitantes, a cidade hoje tem cerca de 56% do seu território protegido e composto por áreas ambientalmente protegidas.

“Niterói é uma cidade que atua em várias frentes de trabalho com gestão, para a manutenção de suas áreas verdes. A consulta popular é mais uma forma de fazermos isso. Estamos sempre de mãos dadas com a sociedade”, explica o secretário municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade, Eurico Toledo. Ele reitera que a cidade se destaca entre os municípios do estado do Rio que trabalham pela preservação do seu ecossistema como um todo e possui atualmente, sete unidades de conservação administradas pelo município e duas estaduais, além do destaque para implementação de ações e políticas ambientais pela conservação da fauna e flora.

A área proposta para o Parque Natural Municipal Floresta do Baldeador é limítrofe ao município de São Gonçalo e faz parte do mosaico Simapa, unidade de conservação de uso sustentável com extensão de 598 hectares e que engloba zonas de recuperação ambiental e de restrição à ocupação urbana, além de áreas de especial interesse ambiental e de preservação permanente na zona norte da cidade.

A Secretaria de Meio Ambiente destaca que a criação do parque, além de ser um instrumento de mitigação dos conflitos existentes, é uma ferramenta capaz de potencializar os mais diversos atributos ambientais e turísticos que esta área apresenta, promovendo o surgimento de um novo ponto de visitação e oferecendo, principalmente para os moradores da Região Norte, uma alternativa de lazer e recreação. Dentre as oportunidades, podem ser destacadas: o estímulo à prática de trilhas em associação à preservação do entorno; o fomento de pesquisas científicas e educação ambiental; ampliação de corredores verdes que conectem os fragmentos florestais do Morro do Castro com a APA do Engenho Pequeno no município de São Gonçalo, além de contemplação da natureza.

A criação do Parque tem ainda o objetivo de proteger o importante patrimônio natural do município e contribuirá na ampliação da cobertura vegetal através de projetos de reflorestamento. Outro fator positivo baseia-se na possibilidade de expansão de oportunidades de geração de empregos para a população residente do entorno da unidade de conservação.

Quem tiver interesse em acessar o estudo técnico para a Consulta Pública, pode solicitar pelo e-mail areasverdes.pmn@gmail.com .

No site da Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade de Niterói (https://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/) também podem ser encontrados o estudo técnico e o link de transmissão da consulta (https://www.youtube.com/watch?v=vEh8vtFDGO8). A consulta presencial ocorrerá na Escola Municipal João Brazil (Estrada Bento Pestanas, s/nº, bairro Baldeador), às 10h, do dia 26.