Bairro de São Domingos será revitalizado

Prefeitura confirmou que há projeto em desenvolvimento

O bairro de será revitalizado pela Prefeitura de Niterói. O Município confirmou a informação ontem (25). A região concentra boa parte dos imóveis considerados de interesse de preservação da cidade, segundo decreto publicado no último dia 10 de outubro.

No entanto, boa parte dessas construções convive com a deterioração. Uma das propostas do Município é recuperar esses imóveis. No entanto, o projeto ainda está em fase inicial de elaboração, logo, itens como o custo e imóveis beneficiados ainda não foram definidos.

Antigas lojas deverão ser restauradas

“A Prefeitura de Niterói está desenvolvendo um projeto de preservação do bairro de São Domingos”, limitou-se a informar o Município, por meio de sua assessoria de comunicação.

No decreto que definiu os imóveis de interesse de preservação (IIPs), a listagem enumerou centenas de imóveis, distribuídos em todas as regiões da cidade. Entre eles estão lojas da Praça Leoni Ramos (Cantareira), em São Domingos, entre os números 5 e 37.

Praça Leoni Ramos, conhecida como Cantareira, em São Domingos

Um deles, na Avenida Visconde do Rio Branco, 897, chama atenção pelo estado. A loja, que está com as portas concretadas, possui apenas a fachada ainda de pé, mas tomada por pichações. Em alguns pontos, é possível notar a ausência de reboco, deixando tijolos à mostra.

Lista de IIPs de São Domingos e adjacências

Praça Leoni Ramos: 5, 7, 9, 9A, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 33, 35, 37 e 37A;

Rua Alexandre Moura: 1, 3, 5, 7, 9, 13, 29, 41, 45, 59 e 61;

Rua Antônio Parreiras: 1, 31, 35, 37, 93, 97, 101, 105, 111, 117, 119 e 125;

Rua Coronel Tamarindo: 1, 3, 5, 29, 31, 35, 37, 41, 45, 59, 61, 65, 67, 69;

Rua Desembargador Geraldo Toledo: 3, 7, 9, 13, 15, 19, 23, 29, 31, 33 e 37;

Rua General Andrade Neves: 138, 139, 140, 142, 163, 173, 175, 177, 179, 183, 185, 187, 191, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 207, 210, 216, 239, 247, 251, 257, 281, 305, 306, 307, 316, 320 e 322;

Rua Guilherme Briggs: 7, 17, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 55 e 59;

Rua José Bonifácio: 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 29, 31, 40, 56, 62, 77, 81 e 89;

Rua Passo da Pátria: 19, 24, 25, 28, 28A, 48, 50, 50 fundos, 53, 59, 61, 64, 68, 70, 73, 76, 78, 100, 101, 106, 112, 119, 120, 137 e 156;

Rua Presidente Domiciano: 131, 137, 138, 145, 153, 163, 178, 182, 186, 194, 195, 196, 198 e 210;

Rua Professor Hernani Mello: 92 e 103;

Rua Professor Lara Vilela: 98, 112, 116, 126, 141, 148, 150, 154, 167, 172, 197, 204 e 214;

Rua General Osório: 5, 7, 9, 10, 13, 19, 23, 27, 46, 48, 53, 59, 72, 73, 77, 78, 80, 81, 85 e 87A;

Rua Visconde do Rio Branco: 881, vila nº 883 (incluídas as casas), 885, 887, 889, 891 e 897;

Rua Visconde de Morais: 119;

Travessa São Domingos: 6, 8, 14, 16, 18, 21, 25, 35 e a vila nº 39 incluídas as casas V, VII. IX, XIII, XV, XVII e XIX;

Imóveis de interesse de preservação parcial: