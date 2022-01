Bailarinos de São Gonçalo vão competir no Sul

Sete bailarinos gonçalenses viajam na próxima terça-feira, dia 25, para representar a cidade de São Gonçalo no Prêmio Desterro – 11º Festival de Dança de Florianópolis, que será realizado entre os dias 25 e 30 de janeiro.

O festival, que é realizado anualmente em Florianópolis, reúne em sua programação mais de 400 apresentações artísticas em sete gêneros de dança, sendo 1.700 participantes e cerca de 150 grupos de nove estados brasileiros e dois países. Os prêmios da competição são valores em dinheiro e cursos de formação em dança.

Os bailarinos fazem parte do Projeto Dança do Armazém, que funciona no Teatro Armazém que fica na Parada 40. A Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faesg) está apoiando a viagem dos bailarinos.