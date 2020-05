BAGUEIRA RETORNA À CÂMARA DE NITERÓI

Licenciado da presidência da Câmara de Vereadores de Niterói desde julho do ano passado para assumir uma cadeira de deputado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), o vereador Paulo Bagueira (SDD) assume nesta quinta-feira, dia 28, o seu mandato municipal e retorna à presidência do legislativo de Niterói. Com o seu retorno, Betinho ( PCdoB) perde a cadeira de vereador.

O retorno de Bagueira ao parlamento municipal se deve à decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Tóffoli que na última sexta-feira concedeu liminar determinando a posse de um dos cinco deputados que foram presos na operação Furna da Onça. De acordo com a Alerj, os outros parlamentares têm por consequência, a garantia de assumir os seus mandatos.

Bagueira foi convocado para o mandato de suplente de deputado estadual no dia 2 de julho do ano passado e sua posse aconteceu no dia 5, na presença de vários vereadores de Niterói, do prefeito Rodrigo Neves, secretários municipais e do presidente da Casa, André Ceciliano. Para assumir como suplente, ele se licenciou do mandato municipal e da presidência da Casa Legislativa, conforme prevê a Lei Orgânica Municipal.

“Retorno à Câmara de Niterói e ao meu mandato de vereador. Ficamos praticamente um ano como deputado estadual onde pudemos contribuir em várias questões, principalmente nesta fase dura pela qual o Estado do Rio passa de enfrentamento a uma pandemia. O trabalho foi intenso, importante e tenho certeza de que contribuí para a política do Estado e na solução de questões entre o município de Niterói e o governo estadual”, disse ele.